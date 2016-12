F1, Raikkonen davanti a tutti nei test di Jerez 

20:01 - E' cominciata con la prima giornata dei test di Jerez la stagione di F1. In Spagna non sono mancati i problemi alle nuove monoposto, che hanno battezzato i motori 6 cilindri di 1.600cc. Al termine del day-1 il più veloce è stato Kimi Raikkonen, di ritorno in Ferrari, col tempo di 1'27"104. Alle spalle del finlandese, Hamilton (Mercedes), secondo a 7 decimi, e Bottas (Williams), terzo a quasi 3". Solo tre giri per Vettel (Red Bull).

Tempi da prendere assolutamente con le molle in una giornata rovinata dalla pioggia nel finale di sessione. Raikkonen è stato il pilota che ha girato di più, compiendo 31 giri nonostante in mattinata sia stato costretto a rientrare subito per un problema nel primissimo giro . Anche Hamilton ha avuto i suoi guai: prima ha percorso poche centinaia di metri, poi è andato a sbattere a causa di un cedimento strutturale sull’ala anteriore , ponendo fine anticipatamente al suo turno. Il resto della truppa è rimasto abbottonato, percorrendo pochi chilometri, che spiegano i pesanti distacci da "Iceman". In particolare la squadra campione del mondo non ha praticamente girato, con Sebastian Vettel, che ha percorso soltanto tre tornate nel finale, ma senza alcun crono utile. Il confronto con dodici mesi fa, però, è impietoso. Il primo giorno dei test 2013 il più veloce era stato Jenson Button, che con la McLaren aveva girato in 1'18"861, percorrendo 37 giri. La palma del più lento, invece, era andata a Max Chilton con la Marussia: 1'24"176 il suo riscontro, ben tre secondi meglio di quanto fatto da Raikkonen con le nuove monoposto...

RAIKKONEN: "BUON INIZIO"

"Avevamo molte cose nuove da imparare - ha detto Kimi Raikkonen - . E' stato un buon inizio. La sfida più importante adesso è fare in modo che tutto funzioni. Le nuove vetture sono molto più complicate rispetto alle precedenti e ci sono mille dettagli che possono rallentare il lavoro. Ma nella guida della F14 T non ho sentito differenze strabilianti".

LA CLASSIFICA DEI TEMPI

1 Raikkonen (Ferrari), 1'27"104 (31 giri)

2 Hamilton (Mercedes), 1'27"820 (18 giri)

3 Bottas (Williams), 1'30"082 (7 giri)

4 Perez (Force India), 1'33"161 (11 giri)

5 Vergne (Toro Rosso), 1'36"530 (15 giri)

6 Gutierrez (Sauber), 1'42"257 (7 giri)

7 Vettel (Red Bull), niente tempo (3 giri)

8 Ericsson (Caterham), niente tempo (1 giri)