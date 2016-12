F1, pole bis di Rosberg a Monaco 

18:26 - Le Mercedes non lasciano spazio agli avversari neppure nel Principato e occupano la prima fila del GP di Monaco di F1. La pole è firmata Nico Rosberg, che ferma il cronometro sul tempo di 1'15"989. Il tedesco sbaglia nell'ultimo giro e l'esposizione della bandiera gialla impedisce agli altri di miglioare. Beffato Hamilton, secondo a 59 millesimi. Seguono le Red Bull, con Ricciardo davanti a Vettel, e le Ferrari, con Alonso 5° che precede Raikkonen.

Insomma, se c'era tensione in casa Mercedes, adesso il rischio è che si possa arrivare a uno scontro anche in pista. Perché la seconda pole stagione di Rosberg, la seconda di fila a Montecarlo, non è piaciuta a Lewis Hamilton. E non soltanto perché il figlio di Keke gli è arrivato davanti. L'inglese, e non solo lui, pensa che Rosberg abbia approfittato del suo errore per rovinare il finale di qualifica anche agli altri ed evitare di perdere la prima posizione. Una mossa alla Schumi, che otto anni fa per un giochino simile alla Rascasse nei confronti di Alonso, venne penalizzato in griglia. Proprio per questo la direzione gara ha deciso di vederci chiaro, analizzando la telemetria di Rosberg: alla fine, comunque, nessuna sanzione per lui. Per un motivo o per l'altro sta di fatto che Hamilton ha mancato ancora il miglior tempo in qualifica a Monaco. Il duello fratricida serve, però, a nascondere la superiorità della coppia Mercedes, che non ha avuto problemi a tenere dietro le arrembanti Red Bull. Ancora una volta Daniel Ricciardo ha fatto meglio del caposquadra Sebastian Vettel, infliggendogli un ritardo di un decimo e mezzo. Se, come potrebbe essere, in gara dovesse piovere, allora saranno loro due i principali candidati a togliere lo scettro a Lewis e Nico. Una piccola chance potrebbe averla anche la Ferrari, che si è confermata anche qui come la terza forza del campionato. In termini di distacco Fernando Alonso ha dato una bella lezione a Kimi Raikkonen, ribadendo, se ancora ce ne fosse bisogno, i suoi gradi di capitano. Salire sul podio, tuttavia, non sarà impresa facile. Anche perché, dietro, non hanno rispetto per gli "anziani". Jean-Eric Vergne ha portato la Toro Rosso al settimo posto e il suo collega di box, il giovane Daniil Kvyat, ha impressionato più di tutti, chiudendo nono nonostante non avesse mai visto il tracciato monegasco e fosse andato a sbattere abbastanza duro nel corso del Q1. Ma niente lo ha spaventato. Nella "top ten" anche la McLaren di Magnussen e la Force India di Perez, entrambi capaci di mettersi dietro i più esperti Button e Hulkenberg. Sabato sfortunato per Felipe Massa, che, nonostante fosse abbondantemente qualificato, ha dovuto salutare subito la compagnia, abbandonando la sua Williams alla curva del Portier. Colpa della Caterham di Marcus Ericcson (2 punti sulla patente e costretto a partire dalla pit lane), che ha sbagliato in frenata, centrando il brasiliano e impedendogli di rientrare ai box in tempo per il Q2: partirà solo 16°.