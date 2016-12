F1, novità regolamentari per ridurre costi e aumentare lo show

13:59 - Ritocchi e qualche novità vera e propria al regolamento tecnico e sportivo della Formula 1 dal Consiglio mondiale della Fia di Monaco di Baviera. Viene modificata la procedura di ripartenza del Gran Premio dopo una fase di neutralizzazione. Non più partenza lanciata e con le macchine incolonnate, ma da fermo, con le vettura schierate a due a due sulla griglia. In tutto e per tutto un nuovo start, naturalmente secondo le posizioni maturate fino a quel momento. L'idea alla base del cambiamento è quella di creare nuove occasioni di spettacolo in un contesto attualmente piuttosto asfittico da questo punto di vista. Di fatto con lo show aumenta anche il rischio, due fattori che in Formula 1 vanno comunque a braccetto.

La ripartenza da fermo non è prevista in caso di intervento della safety car nei primi due oppure negli ultimi cinque giri di gara. Le altre novità introdotte dal Consiglio mondale in ottica di contenimento dei costi riguardano il passaggio da cinque a quattro power unit complete a disposizione di ogni pilota nell'arco di una stagione (restano cinque solo se il calendario prevede venti o più GP), la riduzione dei test in galleria del vento (da 80 a 65 ore la settimana) e quella dei collaudi precampionato: tre sessioni da quattro giorni nel 2015, ma solo in Europa (quindi non più in Bahrein), che scenderanno a due nel 2016. Addirittura dimezzate le sessioni di test durante il campionato: due da due giorni ciascuna e anche in questo caso solo in Europa. Dei quattro giorni totali le squadre dovranno di riservarne due ai piloti del loro "vivaio", diversi quindi dai titolari. Verranno poi introdotte, già dalla prossima stagione, alcune modifiche al regolamento tecnico che obbligheranno i progettisti a ridisegnare i contestatissimi musi delle monoposto attuali, allo scopo di incrementare il livello di sicurezza, ma anche di migliorare l'estetica.