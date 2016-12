F1, Montezemolo sfida la Red Bull: "Siamo pronti per vincere" 

18:29 - Manca poco meno di un mese al via del Mondiale di F1 e alla viglia dei test del Bahrain, Luca di Montezemolo non nasconde le ambizioni della Ferrari. "La Ferrari - ha detto il presidente all'inaugurazione del nuovo Museo Enzo Ferrari - è l'unica squadra al mondo che quando arriva seconda si scatenano tragedie e si dimentica tutto quello che, in anni recenti, ha vinto e stravinto: logicamente vogliamo provare a vincere quest'anno".

Le prime indicazioni secondo Montezemolo sono state incoraggianti. "Mi sembra che i primi test non abbiano evidenziato niente di negativo e lasciano ben sperare in quello che sarà un anno difficilissimo per quanto riguarda il sistema dei nuovi motori turbo e delle nuove tecnologie in fatto di elettronica, in cui l'affidabilità nelle prime gare sarà fondamentale", ha detto nel giorno dell'anniversario della nascita di Enzo Ferrari. Da battere sarà ancora la Red Bull: "Noi abbiamo stravinto per cinque anni di fila, loro lo hanno fatto per quattro e credo che adesso bisognerà fare in modo di tornare anche noi a vincere. Massimo rispetto per quello che hanno fatto consapevoli che oggi ci si rimette tutti in gioco: vedremo".