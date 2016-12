F1, Montezemolo: "Piloti come tassisti"

18:56 - Proseguono le due critiche di Luca di Montzemolo alla nuova Formula 1. Una Formula 1 che al presidente della Ferrari continua a non piacere perché impedisce ai piloti di mostrare il loro talento e il loro coraggio in pista. "Non ha più charme, dobbiamo fare qualcosa con urgenza - ha detto Montezemolo in un'intervista al magazine tedesco Focus - . Le regole sono troppo complicate, i piloti guidano come tassisti".

Montezemolo ha scritto al numero uno della F1, Bernie Ecclestone, per chiedere di convocare una riunione straordinaria di crisi. "Se non lo fa lui, lo faccio io stesso - ha concluso - lo ritengo un dovere".