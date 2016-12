F1, Mercedes subito al comando nelle libere del Bahrain 

16:22 - La Mercedes è rimasta a lungo a guardare, poi, negli ultimi giri, ha dato la sua zampata. Così, nelle prime prove libere del GP del Bahrain di F1, davanti a tutti si è messo Lewis Hamilton, con il tempo di 1'37"502, precedendo il compagno di team, Nico Rosberg, secondo a due decimi. Il primo degli inseguitori è Fernando Alonso, terzo con la Ferrari a poco meno di mezzo secondo. Sesto Raikkonen, il campione in carica Vettel (Red Bull) è solo decimo.

Attimi di tensione nel box Ferrari, quando a 40' dal termine della sessione, Alonso è stato mandato in pista con tre gomme bianche (dure) e una gialla (morbida), l'anteriore sinistra. Un errore grossolano di cui il team di Maranello si è accorto subito, fermando lo spagnolo prima che uscisse dalla corsia box. A parte questo intoppo, comunque, la F14 T ha mostrato un buon affiatamento con il tracciato di Sakhir, tanto che Fernando ha guidato il gruppo sin quasi al termine. A quel punto, però, sono entrate in pista le due Mercedes, che hanno rimesso a posto le cose. Insomma, se non ci saranno colpi di scena, si annuncia un altro GP dominato dalla corazzata tedesca.

Per quanto riguarda la Red Bull, Vettel e Ricciardo non hanno certo brillato, con l'australiano frenato ancora da un problema al "flussometro" della benzina. Meglio è andata la McLaren, con Button quinto e Magnussen settimo. A conferma dello strapotere del motore Mercedes c'è anche la quarta paizza di Hulkenberg con la Force India. Sempre buio in casa Lotus: Maldonado 16°, Grosjean 19°. Da segnalare che la Williams ha fatto girare il giovane Felipe Nasr, terzo pilota e collaudatore del team, al posto del titolare Bottas. Il brasiliano non se l'è cavata male, chiudendo 13°.