F1, Mercedes: Rosberg si scusa dopo Spa

17:47 - Nico Rosberg e Lewis Hamilton, pace fatta. Almeno fino al prossimo Gp. L'attuale leader del Mondiale di Formula 1 e il pilota britannico hanno avuto un incontro assieme a Toto Wolff, team principal della Mercedes, presso il quartier generale della scuderia tedesca, per mettere la parola fine alla tensione esplosa subito dopo l'incidente in pista capitato in Belgio. Rosberg ha fatto retromarcia, prendendosi le responsabilità dell'accaduto.

Nel comunicato ufficiale divulgato da Brackley, sede della Mercedes in terra britannica, si parla proprio di come, durante l'incontro, Rosberg abbia preso atto dell'errore commesso al secondo giro del Gp del Belgio, quando nel tentativo di sorpassare Hamilton lo ha messo fuori gioco, costringendo il britannico al ritiro. La Mercedes, rappresentata da Paddy Lowe e Toto Wolff, ha preferito avere un confronto immediato coi due piloti, vista che la situazione tra i due litiganti si era ormai fatta insostenibile, e punire Rosberg ("con misure disciplinari adeguate". Come si legge dal comunicato, "Lewis e Nico capiscono ed accettano la regola numero uno della scuderia: non ci devono essere contatti in pista fra le due monoposto della squadra". Difficilmente quindi la Mercedes potrebbe tollerare qualche altra scintilla fra i due piloti, che da inizio stagione si stanno dando battaglia per vincere il titolo di campione del mondo.