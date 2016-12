F1, le pagelle del GP d'Ungheria: un podio da 30

10:12 - E' un 30 quello che festeggia sul podio: tre 10, che in modo diverso centrano una domenica da levati. I pieni voti Ricciardo inizia a guadagnarseli sfruttando la prima safety car, poi amministra - tirando - e resta in testa fino alla seconda. Le gomme nuove del finale gli permettono il capolavoro, che è il secondo in carriera, ma solo per il momento. E' un dieci anche quello di Alonso, che scappa dal centro gruppo dei primi giri, si scalda con un paio di sorpassi e fa quello che solo lui può fare: 35 giri con le morbide per chiudere perdendo solo una posizione, quella scippata da Ricciardo. E con una macchina che fino all'altro ieri non andava. E' un dieci, roboante, pure quello di Hamilton che qualcuno si sarà dimenticato partiva dai box. Un cagnaccio anche quando snobba l'ordine di far passare Rosberg, follia strategica che regala alla Mercedes un 4 con tutti gli spigoli annessi.

Rosberg appunto va in ferie con un paio d'ore di anticipo. Il suo è un 5 perchè è in zona 5° posto se non più giù per troppo tempo, alla faccia della pole. Litiga con i freni, con se stesso e col compagno, un po' anche con Bottas al giro 38, poi tira odiosamente la giacchetta del team invece di sbranare Lewis come sosteneva di poter fare. Giornataccia per Vettel, visto il sorrisone di chi ha vinto: 5- nonostante le ottime intenzioni della sorte, nel tamponamentino di Perez e soprattutto nel testacoda più fortunato d'Ungheria. 7 a Raikkonen che si scrolla l'incubo delle qualifiche, ci crede, si esalta e fa sesto. Peccato che gli occhi del box, in un giorno così, siano tutti per l'altro.