F1, la Red Bull abdica: "Il nostro dominio è finito" 

12:18 - Il Mondiale di F1 non è ancora iniziato, ma la Red Bull sembra già abdicare: "Il nostro dominio è finito". Parole amare quelle pronunciate dal proprietario Dietrich Mateschitz che però fa affidamento su Vettel: "Sebastian ha avuto una vettura vincente in quattro anni e mezzo dei suoi cinque alla Red Bull. Non credo che avrà problemi a far fronte alla situazione attuale. Lui, come tutta la squadra, accetterà la sfida".

Il patron della Red Bull, però, vuole ribaltare il risultato dei test: "Ci sono due cuori che battono nel petto. Come fan di Formula Uno, sono contento che il mondiale si annunci più eccitante ed equilibrato. Come proprietario di un team di Formula Uno, devo accettare queste nuove regole e vincere questa nuova sfida".