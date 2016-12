F1, la Force India si veste di nero

12:57 - La Force India ha diffuso in Internet le prime immagini della nuova vettura VJM07, motorizzata Mercedes. La scuderia indiana ha pubblicato le foto "grezze" della nuova vettura, dove è possibile intuire il nuovo accattivante "dark look", nel quale sparisce quasi completamente il bianco per far posto al più aggressivo nero, a fianco del consueto verde-arancio.

Il repentino cambiamento di colori è dovuto alle nuove partnership commerciali che ha stipulato la Force india, prima fra tutte quella con la tv messicana "Claro". La vettura, assicura il direttore tecnico Andrew Green, è stata ri-progettata in ogni particolare. Evidente appare il nuovo muso ribassato e i nuovi terminali di scarico nella parte posteriore, mentre approfondito è stato il lavoro svolto sul telaio e il raffreddamento del propulsore. "Un lavoro enorme - chiosa Green - uno dei più grandi cambiamenti al quale ho assistito dal 1990". Per vedere il nuovo assetto e la nuova vettura si dovrà aspettare fino al 28 gennaio, quando a Jerez ci saranno i primi test ufficiali. Le due monoposto saranno pilotate da Nico Hulkenberg e Sergio Perez.