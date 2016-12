F1: incontro Montezemolo-Ecclestone per cambiare le regole 

10:11 - La nuova Formula 1 non piace. E' questo il verdetto della gente dopo i primi due GP della stagione, quelli di Melbourne e Sepang dominati dalle Mercedes di Rosberg ed Hamilton. Così Luca Cordero di Montezemolo vuole correre ai ripari e per questo oggi volerà a Londra per incontrare Bernie Ecclestone. Il presidente della Ferrari e il patron del circus discuteranno della nuove regole: gare corte, flussometro e rumore gli argomenti.

L'audience tv è precipitato, gli sponsor sono infuriati: bisogna cambiare, questo il pensiero comune. Si va verso la rivoluzione visto che le nuove regole approvate dai costruttori hanno prodotto uno spettacolo pessimo fino a qui: la Formula Noia. Non ci sono margini di miglioramento all'orizzonte e quindi c'è da intervenire al più presto. Tre i principali cambiamenti a cui stanno pensando ai piani alti. Montezemolo vorrebbe l'abolizione, già a partire dal GP di Cina o Spagna, della regola del flussometro che limita i consumi a 100 kg/ora. Poi si potrebbero accorciare le gare per non doversi preoccupare del limite di carburante e infinle il problema rumore.