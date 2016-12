F1, il nuovo traguardo di Rosberg: si è sposato

17:27 - Tra un Gran Premio e un altro, c'è chi ha trovato il tempo per... sposarsi. Nico Rosberg infatti ha "impalmato" la splendida fidanzata Vivian Sibold: una cerimonia riservata, alla quale hanno presenziato gli amici più intimi della coppia e i familiari. Non si sa ancora se fosse stato invitato anche Hamilton: quello che è sicuro è che Rosberg ora ha un motivo in più per guidare "cauto"...