F1, i numeri dei piloti nel 2014: Alonso sceglie il 14

20:55 - La Fia ha diramato la lista dei piloti iscritti al prossimo Mondiale di F1: da quest'anno ogni pilota ha potuto scegliere il proprio numero, e ci sono delle interessanti sorprese. Innanzitutto i piloti della Ferrari: Fernando Alonso ha deciso di applicare alla propria vettura il 14 (proprio come sul kart con cui vinse la prima gara a 14 anni), Kimi Raikkonen invece ha optato per il 7. Sebastian Vettel aveva scelto il 5, ma da campione del mondo è obbligato ad avere il numero 1. Al tedesco della Red Bull è stato promesso il 5 nel caso in cui non dovesse riuscire a laurearsi nuovamente campione.

Altre curiosità è la presenza nella lista di Max Chilton, a cui per il momento non è ancora stato assegnato un numero. La conferma di Chilton da parte della Marussia era in forte dubbio, che adesso sembra scacciato. Questa la lista completa dei piloti del prossimo Mondiale di F1 coi loro numeri:

1 - Sebastian Vettel (Red Bull), avrà il 5 a partire dal 2015 qualora non dovesse laurearsi nuovamente campione

3 - Daniel Ricciardo (Red Bull)

44 - Lewis Hamilton (Mercedes)

6 - Nico Rosberg ( Mercedes)

14 - Fernando Alonso (Ferrari)

7 - Kimi Raikkonen (Ferrari)

8 - Romain Grosjean (Lotus)

13 - Pastor Maldonado (Lotus)

22 - Jenson Button (McLaren)

20 - Kevin Magnussen (McLaren)

27 - Nico Hulkenberg (Force India)

11 - Sergio Pérez (Force India)

99 - Adrian Sutil (Sauber)

21 - Esteban Gutierrez (Sauber)

25 - Jean-Eric Vergne (Toro Rosso)

26 - Daniil Kvyat (Toro Rosso)

19 - Felipe Massa (Williams)

77 - Valtteri Bottas (Williams)

17 - Jules Bianchi (Marussia)

Non assegnato - Max Chilton (Marussia)



