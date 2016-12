F1, Hamilton: "Voglio vincere per il mio Paese" 

08:31 - Inghilterra fuori dai Mondiali, Andy Murray fuori da Wimbledon. La Gran Bretagna si aggrappa a Lewis Hamilton per cercare una soddisfazione in un’estate sportiva complicata: "Farò del mio meglio per rappresentare il Paese - le parole del pilota della Mercedes alla vigilia del GP di Silverstone di Formula 1 -, voglio vincere per invertire la tendenza. Spero di fare un bel regalo ai tanti tifosi che accoreranno a Silverstone".

Hamilton descrive così l'emozione di correre un Gran Premio nel suo Paese: "Silverstone è sempre una gara speciale, qui ho la sensazione di essere a casa: c'è tanta gente che fa il tifo per noi, è un'emozione unica". Il britannico si concentra poi sull'efficacia delle gomme Pirelli e sull'ipotesi, lanciata in settimana da Bernie Ecclestone, di chiudere all'autodromo di Monza le porte della Formula 1: "Qui sarà importante la strategia: per me la Pirelli quest'anno ha lavorato alla grande. Ma forse qualcosa di più soft sarebbe meglio e favorirebbe lo spettacolo. Monza a rischio? Questo sport vive grazie ai fan, in Italia ce ne sono tantissimi e sarebbe un errore togliere loro lo spettacolo della gara".

Seduti accanto a Hamilton ci sono anche Felipe Massa (al 200° GP in carriera) e Valtteri Bottas, che in Austria hanno dato molto filo da torcere alle Mercedes: "E' una gara fantastica per celebrare il 200esimo Gran Premio - le parole del brasiliano ex Ferrari -. E' il Gp di casa per la mia Williams, speriamo di andare forte come fatto in Austria. Qui la gente vive di Formula 1, per il mio team è molto importante correre qui: lavoriamo per migliorare di gara in gara. Nel 2012 ho vissuto un momento difficile, ma ho sempre creduto che sarei arrivato alle 200 gare in F1: ho ancora parecchi Gp davanti a me e sono sicuro che sarò competitivo". Chiude Valtteri Bottas, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione: "La Mercedes si sta esprimendo ad un livello eccezionale, è stata dura tenere il loro passo sino ad ora. Credo che l'Austria sia stata una corsa unica, un exploit difficile da ripetere. Siamo contenti dei punti portati a casa per il team, per ora le sensazioni sono positive. Le mescole Pirelli nelle ultime tre gare sono andate bene: certo, ci sono gomme più dure e conservative rispetto all'anno scorso. Ma tocca a noi piloti farle rendere al meglio". Chiusura dedicata alla collaudatrice Susie Wolff, che nelle prime libere di venerdì scenderà in pista con la Williams; tutti i piloti sembrano concordare: "Lei è da tempo nell'ambiente, è positivo che una donna abbia la possibilità di correre".