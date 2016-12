F1, Hamilton svetta nel terzo giorno dei test in Bahrain 

17:12 - Lewis Hamilton ha chiuso davanti a tutti la terza giornata dei test di F1 in Bahrain. L'inglese della Mercedes ha completato 67 giri con il miglior giro di 1'34"263. Alle sue spalle si sono piazzate la McLaren dello stakanovista Button, secondo a sette decimi e con ben 103 tornate all'attivo, e la Williams di Massa, terzo a 2"8. Sesta la Ferrari di Raikkonen in 1'37"476: per lui solo 44 giri a causa di problemi di connessione con la telemetria.

Problemi che Maranello ha definito "comprensibili guai di gioventù per le vetture di Formula 1 forse più cariche di tecnologia che si siano mai viste. In questa fase di test, senza l'assillo della prestazione, il team ha così deciso di analizzare il problema in profondità, accettando di perdere minuti di pista, per poter continuare a sfruttare al massimo i nuovi sistemi una volta superato il guaio con la telemetria". Fino a quel momento tutto era andato per il meglio per Raikkonen, al suo primo giorno sul tracciato di Sakhir, che aveva effettuato alcune prove aerodinamiche, condotto alcune verifiche di assetto e provato alcune partenze. Raikkonen è stato preceduto anche dalla Sauber di Esteban Gutierrez e dalla Force India di Sergio Perez. Indietro anche in questa occasione la Red Bull guidata da Daniel Ricciardo con un magro nono tempo, a ben 6"518 da Hamilton e più lento pure della Toro Rosso di Daniil Kvyat e della Lotus di Pastor Maldonado. Nessun tempo, nonostante i 55 giri, per Bottas con l'altra Williams.

I TEMPI DELLA TERZA GIORNATA DI TEST

1. Lewis Hamilton Mercedes 1'34"263 67 giri 2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1'34"976 +0"713 103 3. Felipe Massa Williams-Mercedes 1'37"066 +2"803 60 4. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1'37"180 +2"917 96 5. Sergio Perez Force India-Mercedes 1'37"367 +3"104 57 6. Kimi Raikkonen Ferrari 1'37"476 +3"213 44 7. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1'38"974 +4"711 57 8. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'39"642 +5"379 26 9. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'40"781 +6"518 28 10. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'42"130 +7"867 98 11. Max Chilton Marussia-Ferrari 1'46"672 +12"409 4 12. Valtteri Bottas Williams-Mercedes nessun tempo 55