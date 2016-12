F1, Hamilton non è contento: "Abbiamo dei problemi"

10:56 - Nonostante il miglior tempo dopo le prime due sessioni di prove libere a Shanghai, Lewis Hamilton non sorride troppo. "Non sono soddisfatto, abbiamo dei problemi di bilanciamento, dobbiamo migliorare", ha detto l'inglese della Mercedes. Un allarme che condivide anche il compagno di box, Nico Rosberg. "La Ferrari sembra sia più vicina, ce lo aspettavamo, ma noi dobbiamo spingere ancora", le parole del tedesco, terzo dietro ad Alonso.

"Qui il problema sono le gomme davanti ed è tutto diverso. In qualifica sembra ci sarà pioggia e sarà ancora una volta tutto diverso, come pure per domenica", ha aggiunto Rosberg. A non credere alle difficoltà per la Mercedes è il campione del mondo Sebastian Vettel. "Non è stato un inizio di weekend in cui tutto è andato bene dal punto di vista della potenza. La Mercedes non ha dato tutto, sono ancora i favoriti. Durante il long-run gli sono stato dietro e sembrava che potessero fare quello che volevano", ha rivelato il pilota della Red Bull.