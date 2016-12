F1, Hamilton e Rosberg subito padroni 

00:38 - Dopo l'exploit di Alonso nella prima sessione, le Mercedes tornano a comandare nelle prove libere 2 del GP del Canada di F1. Sul tracciato di Montreal il più veloce è Lewis Hamilton, che chiude la giornata con il miglior tempo assoluto di 1'16"118. L'inglese si mette alle spalle il compagno di team Rosberg, 2° a poco meno di due decimi, e la Red Bull di Vettel. Poi ci sono le Ferrari, con Raikkonen, 4° a mezzo secondo da Hamilton, davanti ad Alonso.

Insomma, dopo un bagliore rosso, su Montreal è tornato il sole e le Mercedes hanno ripreso a splendere. Le indicazioni, purtroppo per gli altri, non sono positive. Hamilton e Rosberg sono apparsi inarrivabili sia nella simulazione di qualifica, sia in quella di gara, dove il gap con il resto del gruppo è apparso ancora maggiore. In particolare, poi, Hamilton sembra deciso a vendicare lo sgarbo di Monaco. Nella lotta per il terzo posto, però, la Ferrari non è messa affatto male. Non deve trarre in inganno la terza piazza di Sebastian Vettel, frutto più di un ottimo giro che di una prestazione costante. Fa ben sperare soprattutto il fatto che Kimi Raikkonen sia stato veloce pur girando meno tra le due sessioni e finendo in testacoda al tornantino. Dal canto suo Fernando Alonso è sempre pronto a dare battaglia e pare deciso a ripetersi anche in Canada, nonostante nel pomeriggio sia apparso meno brillante. Dietro, Massa e Bottas hanno rimesso la testa davanti con la loro Williams, piazzandosi sesto e settimo. Solo dodicesimo, invece, Daniel Ricciardo con la seconda Red Bull, frenato da un po' di problemi e dalla scarso feeling con la macchina, preceduto anche dalle McLaren di Magnussen e Button, dalla Toro Rosso di Vergne e dalla Lotus di Grosjean.