F1, Hamilton dominatore in Spagna 

16:42 - Primo sul giro secco, primo nella simulazione. Lewis Hamilton si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Spagna di F1. A Barcellona l'inglese della Mercedes si mette davanti a tutti con il crono di 1'25"524. Solo il suo compagno Rosberg gli sta vicino, chiudendo secondo a oltre quattro decimi. Benino le Ferrari: Alonso e Raikkonen sono quarto e quinto alle spalle di Ricciardo (Red Bull). Senza tempo Vettel.



Insomma, niente di nuovo sotto il sole del Montmelò. La Mercedes si conferma un passo avanti e proprio sul passo, quello gara, il suo vantaggio sembra essere altrettanto abbondante. Il tutto, nonostante si corra su una pista non così tanto veloce da sfruttare appieno la superiorità del motore tedesco. La verità, poi, è che qui Hamilton sembra essere inarrestabile, anche per il "teammate", che accusa ritardi abbondanti in ogni configurazione. Dunque, ci si prepara per una doppia doppietta, in qualifica e in gara. Dietro si sono messi l'anima in pace visto il secondo e passa di distacco accusato dal terzo in poi, anche se stanno affilando il coltello per giocarsi l'ultimo gradino del podio. Sorprese a parte, dovrebbe essere un duello tra Ferrari e Red Bull. In particolare, con la gomma dura Fernando Alonso ha fatto registrare tempi interessanti, al di sotto dell'1'32" (Hamilton è arrivato sino a 1'30"), confermandosi come quarta forza in campo. Discorso simile per Kimi Raikkonen, che pare aver iniziato il fine settimana nel modo giusto. Certo, pensare che lo scorso anno lo spagnolo ottenne qui l'ultima vittoria Ferrari fa un po' male... Davanti a loro, comunque, c'è Daniel Ricciardo con la migliore delle Red Bull, a conferma di un ottimo avvio di stagione. Davvero un venerdì da dimenticare, invece, per Sebastian Vettel, costretto a saltare il turno a causa del problema elettrico, che lo aveva appiedato nella sessione della mattina. Purtroppo per lui i meccanici non sono riusciti a rimediare al guasto, costringendo il tedesco a fare da spettatore. La speranza è che il suo weekend possa cominciare sabato mattina. Quanto agli altri, è in crescita la McLaren, con Kevin Magnussen ancora davanti a Jenson Button, e pare pure la Lotus, con Pastor Maldonado nono, ma per loro il podio resta un miraggio.