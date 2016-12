F1: Hamilton da 10, 8 ad Alonso

15:53 - LEWIS HAMILTON – VOTO 10

Con il biondo ai box resta l'unico concorrente nella sua categoria. Eppure mette in pista una gara sontuosa senza limitarsi alla gestione del vantaggio nonostante la superiorità impressionante della Mercedes. Dopo cinque mesi torna in testa al mondiale e ora spera di replicare il titolo vinto sei anni fa.

SEBASTIAN VETTEL – VOTO 9

Sotto i riflettori è protagonista della sua miglior gara dell'anno, mettendosi dietro per una volta il compagno di squadra. Una prestazione solida arrivata dopo le voci di un suo possibile addio alla Red Bull a fine stagione. Sarà un caso?



FERNANDO ALONSO – VOTO 8 Una strategia rovinata dalla safety car dopo un'esibizione che aveva come obiettivo il podio. Invece Nando dal podio è rimasto giù osservando ancora una volta altri colleghi far festa. Il suo rapporto con la dirigenza Ferrari è ai minimi ma l'impegno resta il solito. Ammirevole la dedizione alla causa.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 6 Dopo i segni di risveglio l'uomo di ghiaccio è tornato in letargo. Due sorpassi subiti negli ultimi chilometri e il distacco da clessidra beccato da Alonso indicano una preoccupante involuzione.



FERRARI – VOTO 5 In nome del rinnovamento a tutti i costi dalle parti di Maranello il rischio è quello di perdere il pilastro più affidabile nell’opera di ricostruzione, trattasi ovviamente di Fernando Alonso, pilota che per cinque anni è stato - nel bene e nel male - il vero trascinatore.