F1, GP Singapore: seconde libere a Hamilton, ma Alonso c'è

23:24 - Il GP di Singapore di F1 potrebbe essere il più positivo della stagione per la Ferrari. Nelle seconde libere a Marina Bay, Fernando Alonso conferma le buone sensazioni del mattino e si piazza al secondo posto (+ 0"133) alle spalle di Hamilton (1'47"490). Terzo posto per Ricciardo (+ 0"300), che si avvicina ad Alonso rispetto alle prime libere; quarto Raikkonen (+ 0"541), a dimostrazione delle buone possibilità della Rossa sulla pista asiatica.

Prestazioni interessanti di Alonso e Raikkonen sia con le gomme morbide che con le supersoft (la differenza tra le due mescole è tanta, come sottolineato dallo stesso direttore della Pirelli Paul Hembery): il distacco dalle Mercedes è più contenuto rispetto alle altre gare e le caratteristiche del circuito possono per una volta esaltare la F14T. Vettel si piazza al quinto posto e gira solo per dieci minuti a causa della sostituzione del motore, che tiene impegnati i meccanici Red Bull per quasi tutta la sessione. Sfortunato Rosberg, che si piazza al tredicesimo posto: il tedesco nel giro in assetto da qualifica viene fermato dall'incidente occorso a Maldonado, che finisce contro il muro alla curva 10 e causa la bandiera rossa.