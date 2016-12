F1, GP Singapore: Alonso dà spettacolo nelle prime libere

17:51 - E' Fernando Alonso il più veloce nelle libere 1 del GP di Singapore di f1. Sul circuito di Marina Bay lo spagnolo trova uno spettacolare 1'49"056 e si piazza davanti alle Mercedes di Hamilton (+ 0"122) e Rosberg (+ 0"149). Distacco significativo e incoraggiante tra la Ferrari dello spagnolo e le due Red Bull di Vettel (+ 0"818) e Ricciardo (+ 1"066). Raikkonen (+ 1"727) è 7° e in corsia box assiste anche ad un principio d'incendio sulla sua vettura.

Sessione intensa a Marina Bay: l'ottimo piazzamento di Alonso, a cui la pista di Singapore è sempre piaciuta molto, è senza dubbio incoraggiante ma dice poco riguardo alle reali possibilità di successo della sua Ferrari. Le Mercedes, infatti, hanno scelto di testare il passo gara lavorando con pieno di carburante e sono comunque arrivate ad un passo dallo spagnolo. Problemi per Vettel, non tanto per il comunque positivo quarto posto quanto per i problemi al motore che, con ogni probabilità, lo costringeranno a sostituire l'unità e dunque a perdere dieci posti in griglia di partenza. Difficoltà infinite, invece, per Kimi Raikkonen: il finlandese ha enormi problemi di bilanciamento e in chiusura di sessione c'è stato anche un principio d'incendio sul freno anteriore destro.