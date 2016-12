F1, Gp Italia: Hamilton vola nelle prime libere

15:26 - Lewis Hamilton comincia nel migliore dei modi il weekend di Monza chiudendo al comando nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia col tempo di 1'26"187. Secondo crono per la McLaren di Jenson Button, staccato di 623 millesimi dal connazionale inglese. La seconda Mercedes, quella del leader del Mondiale Nico Rosberg, chiude in terza posizione (+ 0"808 da Hamilton). Buona anche la prima uscita di Fernando Alonso, quarto col tempo di 1'27"169.

La Ferrari ha lavorato su alcune variazioni di assetto alla ricerca del grip giusto per evitare penalizzazioni sulla velocità massima in rettilineo. Raikknonen è settimo e accusa un ritardo di 1”306 da Hamilton. A Monza è apparsa in difficoltà la Red Bull: il campione del mondo in carica, Sebastian Vettel strappa il sesto tempo mentre il vincitore dell'ultima gara a Spa, Daniel Ricciardo, chiude sedicesimo a 2 secondi e mezzo dal leader a causa di un guasto alla power unit.