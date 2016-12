7 settembre 2014 F1, GP Italia: Hamilton re di Monza, Ferrari da incubo Il britannico della Mercedes trionfa davanti a Rosberg e Massa; Alonso costretto al ritiro dopo 29 giri, Raikkonen solo nono Tweet google 0 Invia ad un amico

10:24 - Va a Lewis Hamilton il Gran Premio d’Italia, 13.a prova del Mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes, partito in pole position, scatta male al via ma recupera alla grande e mette tutti in fila. Dietro di lui il compagno di scuderia Nico Rosberg e la Williams di un ottimo Felipe Massa. Giornata da incubo per la Ferrari, con Alonso costretto al ritiro per un guasto alla sua monoposto al 29esimo giro. Solo nono Raikkonen.

Nemmeno il più pessimista in casa Ferrari poteva aspettarsi una giornata così nera. Proprio a Monza, proprio davanti ai tifosi di casa, la scuderia di Maranello vive un Gran Premio disastroso. Partito settimo sulla griglia di partenza e mai in lotta per le prime posizioni, Fernando Alonso è stato costretto al ritiro al 29° giro per un guasto tecnico alla sua monoposto, probabilmente al cambio, quando era decimo. Solo nono Kimi Raikkonen che approfitta di una penalità di cinque secondi inflitta alla McLaren di Magnussen, retrocessa al decimo posto. Monza è invece dolce, anzi dolcissima per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes, partito dalla pole position, scatta male al via ma approfitta di due erroracci di Rosberg per riprendersi la prima posizione e fare il vuoto, sfrecciando davanti alla bandiera a scacchi con 3 secondi di vantaggio sul compagno di squadra. Sul gradino più basso del podio sale la Williams dell'ex ferrarista Felipe Massa, che a Monza gode ancora dell’affetto di tantissimi tifosi. Ai piedi del podio il finlandese Valtteri Bottas (Williams), quinta la Red Bull di Daniel Ricciardo, sesto il compagno di scuderia Sebastian Vettel. Perez è settimo, Button ottavo. In classifica piloti Rosberg resta al comando con 238 punti, ma vede ridursi a 22 lunghezze il vantaggio su Hamilton (secondo a quota 216). Alonso resta fermo a quota 121 e scivola dalla quarta alla quinta posizione.