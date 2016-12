F1, GP Gran Bretagna: dominio Red Bull nelle libere 3 bagnate

13:12 - Le Red Bull dominano le terze libere del GP Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Sebastian Vettel fa registrare il miglior tempo, girando in 1'52"522, tempo molto alto a causa delle proibitive condizioni della pista, molto bagnata. Per questo motivo le Mercedes di Hamilton e Rosberg e Alonso (Ferrari) hanno preferito non scendere in pista e risparmiare un treno di gomme. Al secondo posto chiude l'altra Red Bull di Ricciardo.

Seguono le Lotus di Maldonado e Grosjean, quinto miglior tempo per la Sauber di Sutil, che precede la Toro Rosso di Kvyat e le Mclaren di Magnussen e Button, nona la Williams di Bottas, solo decima la Ferrari di Raikkonen. Il finlandese accusa un ritardo dal leader di oltre due secondi. Sembrano peggiorare ulteriormente le condizioni del tempo in vista delle qualifiche, non sono quindi da escludere clamorosi colpi di scena per l'assegnazione della nona pole position della stagione.