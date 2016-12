F1, Gp Germania: Rosberg padrone, Alonso quinto

17:09 - Rosberg padrone di Hockenheim. Il tedesco vince per la prima volta in carriera il Gp di Germania, riportando la Mercedes sul gradino più alto del podio nella corsa di casa dopo 60 anni di digiuno. Alle sue spalle si piazzano Bottas e un grande Hamilton, che però perde punti importanti in classifica generale sul compagno di squadra. Quinto Alonso, autore comunque di una grande gara; solo undicesimo Raikkonen.

Partenza scoppiettante, alla prima curva Rosberg tiene in prima posizione ma poco dietro di lui succede di tutto: Magnussen e Massa danno vita ad un incidente spettacolare ma per fortuna privo di conseguenze, col brasiliano che si cappotta ed esce illeso dalla sua vettura. Situazione positiva per Alonso, che si ritrova quarto dalla settima posizione di partenza: davanti a lui ci sono il leader Rosberg, Bottas e Vettel, dietro invece c'è Hamilton che prova la disperata rimonta dopo essere partito in 20esima piazza. Gara ad alto tasso d'intensità, con svariati sorpassi e l'ennesimo duello stagionale tra il campione del mondo Sebastian Vettel e Alonso: lo spagnolo è il primo a rientrare ai box al giro 12, dopo tre tornate è la volta del tedesco che esce dalla pit-lane poco dietro al rivale ma lo sorpassa con una pregevole manovra che coinvolge anche Raikkonen, passato da entrambi i piloti.



Hamilton prova una tattica diversa rispetto agli avversari e resta in pista a lungo, così come Raikkonen che trova un sussulto d'orgoglio coi sorpassi su Sutil, Grosjean, Perez, Magnussen e Vergne e grazie alle supersoft agguanta la nona piazza. Al giro 37 Alonso scalza ancora Vettel, che alla lunga però dimostra di avere un ritmo gara migliore e si assicura la quarta posizione: lo spagnolo, rallentato da problemi tecnici, si gioca la quinta piazza in uno strepitoso duello fatto di sorpassi e controsorpassi con l'altro uomo Red Bull Daniel Ricciardo: alla fine ha la meglio proprio Fernando, che rosicchia punti in classifica generale sull'australiano. Nell'altro duello di giornata, quello per la seconda posizione alle spalle di Rosberg, è un sempre più convincente Bottas a trionfare su Hamilton. L'altro pilota della Ferrari, Raikkonen, chiude solo undicesimo. Prossimo appuntamento tra 7 giorni a Budapest, sul circuito dell'Hungaroring.