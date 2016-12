F1, Gp Germania: Hamilton si prende le seconde libere

15:56 - Di nuovo un dominio Mercedes nelle seconde prove libere del Gp di Germania: ad Hockenheim il più veloce è Lewis Hamilton, capace di stoppare il cronometro sull'1'18"341. Alle sue spalle il compagno-rivale Nico Rosberg, staccato di soli 24 millesimi. Il terzo tempo è di Daniel Ricciardo, quindi Kimi Raikkonen chiude quarto, a cinque decimi. In ritardo l'altra Ferrari di Fernando Alonso: lo spagnolo è nono, a quasi un secondo dal britannico.

La sorpresa si chiama quindi Raikkonen, mentre le Mercedes sembrano non prendere il largo con distanze abissali, come di consueto. Gomme soft e supermorbide: l'ora e mezza di queste prove libere è servita soprattutto per trovare gli equilibri in vista di qualifiche e gara. Ancora non al top Sebastian Vettel: la sua Red Bull è ottava, a nove decimi dal miglior crono. Kevin Magnussen firma il quinto tempo, davanti a Felipe Massa (sesto) e Jenson Button (settimo). Al via di questa seconda sessione non c'era, come invece successo in mattinata, Susie Wolff: Valtteri Bottas (decimo tempo per lui) si è ripreso il volante della sua Williams. Per domani mattina, con inizio alle ore 11, sono in programma le terze libere, mentre alle 14 scatteranno le qualifiche.