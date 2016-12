20 aprile 2014 F1, GP Cina: tris d'oro per Hamilton, ma super Alonso è terzo Doppietta Mercedes con Rosberg 2°. Grande gara del ferrarista che torna sul podio. Ricciardo 4° davanti a Vettel di MATTEO CAPPELLA Tweet google 0 Invia ad un amico

16:09 - Lewis Hamilton firma la sua terza vittoria stagionale (consecutiva) dominando il GP della Cina e raggiungendo Niki Lauda a quota 25 successi in carriera. E' la terza doppietta Mercedes, con Rosberg 2°, che resta però al comando della classifica mondiale con 79 punti, +4 sul compagno di box. Torna sul podio Alonso (Ferrari), 3° dopo una gara d'attacco. Seguono le Red Bull, con Ricciardo 4° che batte il campione del mondo Vettel, 5°. Raikkonen è 8°.

SCINTILLE AL VIA - Hamilton parte bene e tiene il comando della corsa, gestendo l'attacco di Vettel che gli si accoda. Partono invece male Ricciardo e Rosberg, tra cui s'infila Massa. Il brasiliano, però, è un po' troppo entusiasta nella manovra e finisce contro la Ferrari di Alonso, che sopraggiunge dall'altro lato. Il contatto è duro, al punto che si sollevano le ruote della Williams, ma entrambe le auto procedono senza danni. Nonostante tutto Fernando si prende la terza posizione. Dietro, l'altra Williams di Bottas finisce allo stesso modo contro Rosberg. Entrambi fortunati a non rimediare rotture.



PIT STOP - Il degrado delle gomme è immediato e dopo 10 giri iniziano le prime soste. Entrano le Ferrari di Raikkonen poi Alonso, e si ferma anche Massa. Il team Williams però pasticcia, non trova le gomme e non riesce a montarle. La perdita di tempo è importante, e il brasiliano torna in pista ultimo. Si ferma anche Vettel, che rientra proprio mentre sopraggiunge Alonso: grazie nel balletto del pit-stop Fernando sfila la posizione al tedesco della Red Bull. Le prestazioni dei primi decadono e ritardano l'ingresso le Mercedes e Ricciardo, che viene tenuto in pista con un "resisti 3 giri" dal muretto box. Mossa strana, che dopo il cambio gli costa la posizione, ceduta a Rosberg. E' invece il giro 17 quando anche il leader della corsa si ferma, dopo un dritto e con gomme completamente finite. Hamilton torna in pista restando al comando, ma con la Ferrari di Alonso è alle sue spalle, seguita a distanza dalla Red Bull di Vettel.



VETTEL IN CRISI - Il campione del mondo soffre i consumi e abbassa le sue prestazioni. Questo consente la risalita alle sue spalle di Rosberg, che gli si fa sotto e sul rettilineo lo passa. Seb cerca di rispondere con grande grinta nelle curve successive, ma nulla può contro la Mercedes, che alla fine prende il 3° posto e il largo. Ma i guai per Vettel non sono finiti, perché in scia è arrivato Ricciardo. Un bel grattacapo per il muretto box Red Bull, che chiede a Seb di far passare l'australiano. Il campione non cede la posizione e protesta via radio. E' allora Daniel che sul rettilineo trova un varco interno e si affianca. Vettel non può far altro che aprire la porta sua malgrado.



ATTACCO ALLA ROSSA - Rosberg alza il ritmo, al punto da farsi pericoloso alle spalle di Alonso. La Ferrari anticipa il secondo pit-stop, mentre Nico prosegue prendendosi la seconda piazza. Fernando rientra quarto, alle spalle di Ricciardo. Intanto si ferma Vettel, disperato dopo essersi visto sorpassare anche da una Caterham! Tocca quindi a Rosberg e Ricciardo fermarsi in tandem ai box, per rientrare dietro ad Alonso, che si riprende così la seconda posizione. Ultimo stop anche per Hamilton, che "entra-esce" restando comodamente in testa alla corsa (+12").



DOMINIO MERCEDES - Si concretizza così la terza doppietta stagionale (e consecutiva) per le monoposto tedesche. Terzo centro per Hamilton, che ora marca da vicino Rosberg nella sfida mondiale. Alonso riesce a resistere all'attacco della Red Bull, arrivando con solo +1"2 di vantaggio su Ricciardo. Lo spagnolo ora sale anche al terzo posto nel mondiale con 41 punti. Chiude più staccato Vettel, che precede Hulkenberg, Bottas e quindi Raikkonen, 8° al traguardo.