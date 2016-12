F1, flop Ferrari nell'ultimo giorno di test in Bahrain

20:45 - Guai per la Ferrari nell'ultimo giorno di test in Bahrain. La sessione è infatti terminata dopo appena 12 giri, il tempo necessario ai tecnici della Rossa di scoprire il danneggiamento del telaio della F14 T usata da Alonso, ma in realtà guidata nello scorso weekend da Raikkonen. Il problema è la conseguenza del salto sul cordolo alla curva 4 compiuto da Kimi nelle libere 1 di venerdì pomeriggio. Il tutto mentre la Mercedes va come un treno.

Manco a dirlo il migliore della giornata è stato infatti Lewis Hamilton che ha completato 118 giri firmando un significativo 1'34"136 con gomme super soft e tante prove per conto della Pirelli. Staccatissimi tutti gli altri, come successo martedì con Rosberg. Il migliore degli altri è stato Vergne con la Toro Rosso, secondo anche se a 1"4. Magnussen si è beccato oltre 2" con la McLaren, mentre la Red Bull ne ha accusati oltre 3 con Ricciardo quinto. Ancora un sacco di problemi per la Lotus. Quanto alla Ferrari, dopo aver verificato il danno, il box del Cavallino ha deciso di chiudere in anticipo la sua giornata di lavoro.

I TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA DI TEST

1. Hamilton (Mercedes) 1'34″136 (118 giri)

2. Vergne (Toro Rosso) 1'35"557 (63)

3. Magnussen (McLaren) 1'36″203 (26)

4. Perez (Force India) 1'36″586 (62)

5. Ricciardo (Red Bull) 1'37"310 (65)

6. Bianchi (Marussia) 1'37″316 (93)

7. Van der Garde (Sauber) 1'37″623 (77)

8. Alonso (Ferrari) 1'37″912 (12)

9. Ericsson (Caterham) 1'39″263 (66)

10. Nasr (Williams) 1'39″879 (45)

11. Grosjean (Lotus) 1'43″732 (16)