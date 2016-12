F1, Ecclestone: "Ho pagato un po' troppo"

15:46 - Archiviato il processo per corruzione con il pagamanento di una maxi multa di 100 milioni di euro, per Bernie Ecclestone è tempo di bilanci. Come sempre, le dichiarazioni del 'boss' del circus della Formula 1 non passano inosservate: "E' certamente un po' una sfortuna dover pagare cosi' tanto - ha detto alla Bild - ma sarebbe una sfortuna peggiore non avere i soldi. Alla fine in effetti io trovo buono questo sistema capitalistico".



Bernie Ecclestone spiega di essere di nuovo pronto a dedicarsi completamente alla Formula 1: ''Sono di nuovo qua. Non era divertente essere due tre volte alla settimana a Monaco. Anche se devo dire una cosa: mi sono un po' innamorato della città e della sua gente''. L'ottantatreenne britannico assicura inoltre che tornerà presto nelal città della Baviera ''magari all'Oktober Fest''. Dopo aver sborsato 144 milioni in terra tedesca (includendo anche la presunta tangente oggetto del processo) per Bernie sarà un piacere tornare e pagare pochi euro per una bella birra.