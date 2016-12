F1, Alonso: "Futuro? Abbiamo altre priorità" 

08:31 - Fernando Alonso schiva le domande sul futuro e a Silverstone cerca di spronare la Ferrari. "Non penso troppo a lungo termine, perché in questo momento esistono altre priorità. Voglio aiutare la squadra e fare il maggior numero di punti possibile, in questo weekend e in tutta la stagione, perché nel campionato costruttori si può finire secondi o sesti con margini estremamente ridotti", ha detto. Intanto Raikkonen ha annunciato che a fine 2015 lascerà i GP.

Poi Alonso ha tracciato la strada da seguire per progredire: "Se vogliamo migliorare per la prossima stagione dobbiamo fare tre cose: la prima è segnare punti, perché finire sesti o settimi potrebbe fare male alla squadra per il prossimo anno, per esempio dal punto di vista economico; la seconda cosa da fare è provare, soprattutto il venerdì, componenti utili per il prossimo anno; la terza è passare più tempo possibile con la squadra. Per questo motivo domenica sera tornerò a Maranello per lavorare tutta la settimana al simulatore. Ora non c'è tempo per rilassarsi. Questo è il momento di lavorare, perché voglio dare alla squadra quello che si aspetta da me". Alonso ha anche parlato del possibile addio a Monza dopo il 2016 in seguito alle parole del patron del circus, Bernie Ecclestone. "Credo che Bernie abbia solo risposto a una domanda, in maniera non ufficiale. Per quanto riguarda noi piloti, non possiamo decidere dove correre, ma solo cercare di offrire un bello spettacolo. Certamente è bello correre su circuiti dove le tribune sono piene, dove si sente una grande passione e c'è una bella atmosfera, come Monza, l'Austria, Spa e Barcellona. Speriamo bene per Monza", il suo augurio.

RAIKKONEN: "DOPO LA FERRARI MI FERMO"

Dopo la scadenza del contratto con la Ferrari nel 2015, Kimi Raikkonen lascerà la Formula 1. Lo ha annunciato lo stesso pilota finlandese a Silverstone rispondendo ad una domanda sul suo futuro: "Quanto penso di restare ancora a Maranello? Finché non scade il mio contratto. A quel punto - ha aggiunto il pilota del Cavallino - probabilmente mi fermerò". Come Alonso, Anche il finlandese ha detto la sua sul GP di Monza: "Non vedo come possano toglierci Monza - ha risposto Raikkonen - sarebbe una cosa molto stupida dal mio punto di vista che penalizzerebbe tutti e anche la Formula 1. Spero che non succeda mai anche se non siamo noi i deputati a decidere. Ovviamente per la Ferrari è un luogo importante. Non ho mai vinto là, ma spero ancora di riuscirci in futuro".