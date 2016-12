F1: Alonso darà il via alla 24 Ore di Le Mans

11:43 - Non era mai capitato che un pilota di F1 in attività facesse da starter alla 24 Ore di Le Mans. L'onore spetterà per la prima volta a Fernando Alonso, che il prossimo 14 giugno darà il via all'edizione 2014 della leggendaria corsa. "E' un grande onore - le parole del pilota spagnolo della Ferrari -. Questa gara, insieme a poche altre, ha scritto la storia dell'automobilismo. Anche in F1 siamo all'era dell'ibrido, quindi osserverò da vicino le vetture".

Alonso, in una linea simbolica tutta targata Ferrari, segue il solco di Gianni Agnelli e Luca di Montezemolo, che nel 1968 e nel 2009 fecero da starter sul circuito della Sarthe.



In occasione della gara Alonso potrà incontrare i piloti delle Ferrari impegnate nella corsa (Bruni, Fisichella e Vilander) e riabbracciare anche Mark Webber, che dopo il ritiro dalla F1 ha scelto di tornare a gareggiare in una 24 Ore di Le Mans.