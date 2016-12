28 gennaio 2014 F1: a Jerez la Ferrari di Raikkonen si ferma al primo giro Kimi ha dovuto abbandonare in pista la F14 T dopo pochi km Tweet google 0 Invia ad un amico

16:52 - Falsa partenza per la Ferrari. Nei primi test di Jerez Kimi Raikkonen è stato costretto a parcheggiare la sua F14 T a bordo pista nel corso del primo giro e poi è rientrato a piedi ai box. La scuderia di Maranello ha comunicato su twitter che la monoposto è stata fermata precauzionalmente dagli ingegneri: sono in corso le verifiche. Al momento test interrotti per la Rossa. Questi test saranno utili per sistemare l'affidabilità.

#F14T out ma non in. Verifiche in corso, fermata precauzionalmente dagli ingegneri in pista. Tornando ai box ora...

— Scuderia Ferrari (@InsideFerrari) 28 Gennaio 2014