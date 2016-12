Ex medico della F1: "Non avremo mai più buone notizie su Schumacher"

11:37 - "Temo, e ne sono quasi certo, che non avremo mai più buone notizie sullo stato di salute di Michael Schumacher". Parola di Gary Hartstein, anestesista statunitense ed ex delegato medico per la F1 della Fia. Dichiarazioni pesanti che sembrano spegnere definitivamente qualsiasi speranza sul recupero dell'ex pilota di Formula 1 ricoverato dal 30 dicembre 2013 nell'ospedale di Grenoble, dopo un incidente sugli sci.

Per chiarire il suo punto di vista, Hartstein non usa giri di parole e va dritto al dunque: "Non ho alcuna informazione diretta ma ritengo che, se ci fossero buone notizie, saremmo stati informati. Non avrebbe senso di non dare ai fan buone notizie, se ci fossero". E non è tutto qui. Ad avvalorare la sua tesi, anche anni di esperienza su casi clinici simili a quello dell'ex pilota tedesco: "Le possibilità di risveglio diminuiscono con il passare delle settimane e diventano minime dopo sei mesi: nessuna persona in stato vegetativo per un anno può riprendere conoscenza".