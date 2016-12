Ecclestone: "Spero Michael tornasse come il nostro Schumi"

11:14 - Bernie Ecclestone continua a sperare nella guarigione di Michael Schumacher, ma non nasconde la paura. Il patron del circus della F1 alla Bild ha rivelato: "Vorrei che Michael tornasse come il nostro Schumi, e non come qualcun altro. Ho paura di avere cattive notizie. Per questo non chiedo mai ai suoi familiari, o agli amici, come stia veramente. Penso spesso a lui e spero il meglio, ma aspettare è l'unica cosa che piossiamo fare".