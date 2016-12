Dramma Schumi, Vettel prega per lui: "Spero che possa accadere un miracolo"

13:49 - Da Jerez, dove i piloti stanno facendo le prime prove per la nuova stagione, arrivano le parole di Sebastian Vettel su Schumacher, ad un mese dal tragico incidente sugli sci a Grenoble. "Sono sotto choc per quello che è successo a Michael", ha detto il quattro volte campione del mondo. "Prego sempre per lui e spero ogni giorno nel miracolo e che possa tornare così quello che era prima", ha concluso il pilota tedesco.