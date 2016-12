Dramma Michael Schumacher: pesa solo 53 kg

20:46 - A ottantatré giorni dal brutto incidente sugli sci che lo ha ridotto in coma, continuano a susseguirsi aggiornamenti e indiscrezioni sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. Da un mese i sedativi sono stati diminuiti, ma a preoccupare è il fisico dell'ex pilota tedesco. Secondo la Bild Schumacher ora peserebbe solamente 53 kg, con una perdità del 25 percento di peso. Anche la muscolatora è regredita sensibilmente per l'immobilità.

A parlare è stato il Professor Curt Diehm dell'ospedale di Karlsbad: "Perdere peso per i pazienti in coma è una cosa normale, ma i 20 kg che ha perso Michael sono troppi per una persona di corporatura media. La spiegazione principale porta alla muscolatura che in questi 83 giorni si è lentamente ritirata". Anche per rallentare questa cosa - si legge - la muscolatura di Schumacher è massaggiata quotidianamente in maniera piuttosto intensiva, ma non è abbastanza.