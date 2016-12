Divorzio Ferrari-Alonso, si attende la prima mossa 

12:05 - Come prevedibile il nuovo corso della Ferrari è contraddistinto da un'impronta spiccatamente manageriale. Così Marco Mattiacci ci tiene a sottolineare il concetto di discontinuità per far comprendere che a Maranello sono cambiate e cambieranno ancora parecchie cose. Le conseguenze della rivoluzione rossa possono portare al divorzio da Fernando Alonso che, nella logica delle cose, pare l'unico pilastro affidabile per attrezzarsi all'opera di ricostruzione. Ma come ha raccontato Sergio Marchionne nessuno è indispensabile.

Negli ultimi cinque anni invece Alonso è stato indispensabile per la Ferrari. L'analisi del suo rendimento nel confronto con i compagni di squadra è la cartina tornasole della forza di Nando. 1162 punti conquistati contro i 541 messi assieme da Massa prima e da Raikkonen in questa stagione. Un paragone imbarazzante che può essere utile a chiarire dove si sarebbe trovata le Ferrari senza Alonso. Lo spagnolo chiede tanti soldi e solide basi tecniche per il futuro. Soldi e garanzie che a Maranello non sono in grado o non hanno voglia di garantire. Di qui la spaccatura in attesa della prima mossa dall'una o dall'altra parte. Una partita a scacchi nella quale si è inserito Sebastian Vettel, fenomeno d’accordo, ma con il progetto Red Bull sostenuto dal genio di Adrian Newey. Qualche legittimo dubbio viene pensando a Vettel come punto di riferimento del nuovo corso Ferrari in una situazione tecnica assai critica dentro la quale solo Alonso ha avuto la forza di reagire.