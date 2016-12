Daniela, il simbolo dei tifosi di Schumi 

11:20 - Poi ci sono gli irriducibili, come lei. Partita alle 3 del mattino del 3 gennaio per unirsi al pullman del Ferrari Club di Lodi, arrivata qui verso l'ora di pranzo del giorno di compleanno di Schumacher. E fin qui, sembrerebbe un atto di vicinanza e di passione molto forte sì, ma non oltre quello. La svolta, per Daniela P. è che alle 17, orario prestabilito per il ritorno, lei semplicemente al pullman dice "Andate, andate pure. Io qualcosa mi invento". Troppo forte l'attaccamento a Michael, seguito da sempre nei test e nelle gare, dal Mugello, a Imola, a Barcellona, al Paul Ricard, fin da quel lontano 1992.

Non si ritorna. Ha 33 anni, impiegata, padre, madre e sorella a casa che sanno: se c'è Schumi di mezzo il resto non conta niente. Figurarsi in questo momento, nell'aria tragica che si respira all'Ospedale di Grenoble. Dove resta, di fianco a noi giornalisti, fino a tarda sera. Così il 3, così ieri, dalle 9 alle 20 nell'atrio, stivali inzuppati di pioggia, un panino, pensieri al quinto piano. Un albergo trovato al volo, fino alla sofferta decisione di oggi: va bene, rientro. Treno in mattinata e si va. "Ma torno se lunedì c'è la conferenza stampa dei medici" perchè, alza le spalle, "Michael è Michael". E il resto conta poco.