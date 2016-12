Dall'Inghilterra: "Schumi a casa a fine agosto" 

14:09 - Michael Schumacher sta migliorando, riesce a comunicare con i familiari muovendo degli occhi e a fine di agosto potrebbe essere dimesso dalla clinica in Svizzera dove è ricoverato per far ritorno a casa. Almeno questo è quanto spiega il Daily Mirror, secondo cui l'ex pilota della Ferrari, in coma dal 29 dicembre scorso dopo aver battuto la testa su una roccia cadendo con gli sci, in Francia, ha comunque bisogno di assistenza continua.

I medici che hanno in cura Schumacher starebbero valutando l'utilizzo di una tecnica rivoluzionaria: un microchip studiato da medici croati che lo potrebbe aiutare a camminare e parlare di nuovo, nonostante il lungo periodo trascorso in coma.