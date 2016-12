Bild: ipotesi polmonite per Michael Schumacher 

17:19 - Secondo la Bild le condizioni di Michael Schumacher sarebbero peggiorate. Per il quotidiano tedesco l'ex pilota avrebbe preso un'infezione polmonare che sta richiedendo una cura di antibiotici: "Non si sa se il processo di risveglio sia stato interrotto a causa di questo". Notizia non confermata né dall'ospedale, né dalla famiglia. La portavoce Sabine Kehm ha ripetuto: "Non commentiamo le speculazioni".

"Nuova preoccupazione per Schumi: infezione polmonare in coma". Così titola oggi il tabloid tedesco Bild in apertura. Il giornale di Axel Springer cita sue informazioni secondo le quali l'ex campione di Formula 1 avrebbe contratto un'infezione polmonare in seguito al risveglio artificiale dal coma.

Il quotidiano tedesco ha chiesto un commento anche al dottor Heinzpeter Moecke dell’ospedale di Amburgo: “La polmonite è generalmente una malattia grave e pericolosa, perché il corpo riceve meno ossigeno ed è più debole. Una persona sana tossisce o inghiotte diverse volte al minuto, di solito senza accorgersene. Ciò protegge i polmoni“.

Intanto anche Felipe Massa è stato a Grenoble per una visita all'amico Schumi con cui ha condiviso diversi successi: "Sono andato a trovarlo un giorno in cui non c’era nessuno della stampa lì. Siamo stati al suo fianco per un lungo periodo. È stato bello essere lì. Sembrava solo che stesse dormendo, come ognuno di noi dorme. Sono molto fiducioso che tutto andrà a posto e che lui si sveglierà e si riprenderà completamente".