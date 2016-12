Alonso vuole 105 milioni per rinnovare con la Ferrari 

12:45 - In casa Ferrari l'operazione Trionfo Rosso è già scattata da tempo, adesso arriva la parola d'ordine: Fernando Alonso per sempre. Le basi operative per il 2015 che porteranno, anzi stanno già portando alla definizione della nuova vettura che avrà profonde modifiche nel motore, o meglio power unit, non possono prescindere da uno sguardo al futuro, al di là di quel 2016 che segnerà lo scadere dell'attuale contratto con il pilota spagnolo, corteggiato peraltro dalla McLaren, anzi dalla Honda che dall'anno prossimo fornirà cavalli alla scuderia inglese.

Alonso sa che tutti a Maranello stano lavorando duramente, sa che le garanzie di competitività non ci sono, non ci possono essere in Formula 1, e sa che il prossimo potrebbe essere anche il decimo anno di digiuno mondiale. Ma lo spagnolo tiene salda la fiducia, e per sigillare il matrimonio con la Rossa, ecco allora l'idea di prolungare fino al 2019, ma con la giusta -per lui - ricompensa di tante fatiche: 35 milioni all'anno la cifra richiesta dal pilota, si dice, praticamente il doppio di quanto percepito attualmente. Pratica da girare immediatamente agli sponsor, Banco di Santander soprattutto, che in queste ultime due stagioni, insieme agli uomini della Ferrari, hanno avuto modo di valutare per bene il fattore Alonso nei purtroppo scarsi successi. L'interrogativo è proprio sulla resa di tale investimento, gli anni passano per tutti e Nando ne ha appena compiuti 33...