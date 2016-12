Alonso sul rinnovo: "Una cosa falsa, anche se ripetuta mille volte, resta falsa" 

13:05 - Il tweet di Alonso termina con una faccina ma il tono della risposta è poco amichevole. Lo spagnolo non ci sta e dice la sua sulla polemica relativa alla maxi richiesta di rinnovo che lui stesso avrebbe avanzato alla Ferrari: 105 milioni per tre anni. "Una cosa falsa, anche se ripetuta mille volte, rimane falsa. E' sempre utile ricordarlo" scrive il pilota di Maranello che, tanto per essere chiari, lo twitta sia in spagnolo che in inglese.

Il progetto di rilancio della Ferrari poggia le basi proprio sulla permanenza di Fernando Alonso. In cantiere ci sono molte novità relative alla macchina, ma a Maranello vogliono blindare il pilota spagnolo, in scadenza nel 2016 e già corteggiato dalla McLaren. Nonostante qualche legittima perplessità sulla riuscita del nuovo progetto tecnico, Alonso sembra essere pronto a mettere la faccia nel nuovo corso della Ferrari. Fin qui tutto ok. Se non fosse per la cifra che - stando ai rumors - avrebbe chiesto: 35 milioni all'anno, con l'aiuto ovviamente dello sponsor Banco di Santander. Un rinnovo 'monstre' che lo stesso Alonso, dopo la presa di posizione della Ferrari ("Cifre offensive, un colpo di sole"), smentisce in modo stizzito via Twitter.

A thing that's not true, even if is copied a thousand times, will remain false. ;)) Always helpful to remember this...

— Fernando Alonso (@alo_oficial) 7 Agosto 2014