Alonso-McLaren atto II: con Movistar si può 

14:45 - Nel 2015 la McLaren potrebbe parlare spagnolo. Il team di Woking, come rilancia Marca, starebbe pensando al doppio colpo per la prossima stagione: ingaggiare nuovamente Fernando Alonso e lo sponsor Movistar. Quello della scuderia inglese è un progetto ambizioso per tornare ai vertici della Formula 1 dopo un anno di appanamento. Il pilota della Ferrari potrebbe andare a sostituire Button e far coppia con il promettente Magnussen.

Alonso è già stato in McLaren nel 2007 quando da campione del mondo in carica perse il titolo per un solo punto di svantaggio rispetto a Kimi Raikkonen (Ferrari) sua attuale compagno di squadra. La sua avventura sulla Freccia d'Argento non fu entusiasmante: "Non mi sono mai sentito a mio agio in questa scuderia". Ora a sette anni di distanza a Woking sembrano intenzionati a riprovarci con l'aiuto di un importante sponsor spagnolo: la Movistar. La McLaren, che quest'anno è rimasta senza sponsor per via dell'abbandono di Vodafone, sta cercando un partner importante e la compagnia telefonica spagnolo ha il profilo giusto. La Movistar, attuale sponsor della Yamaha di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, ha voglia di investire nei motori.

Intanto la McLaren ha postato sul proprio profilo twitter una foto di Alonso a colloquio co Ron Dennis di sette anni fa. Segnale che qualcosa si sta muovendo?

La Ferrari trema perché potrebbe perdere Alonso, ma la partenza di Nando darebbe il via all'assalto a Sebastian Vettel. Per ora solo un'ipotesi, ma lo scenario potrebbe presto diventare realtà