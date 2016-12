Alonso, il miglior regalo della Ferrari 

14:10 - Trentatrè anni esatti, gli ultimi 5 dei quali passati a Maranello, contribuendo con i numeri del suo talento a tenere a galla la flotta rossa. Fernando Alonso è il miglior investimento fatto dalla Ferrari nella sua storia recente, storia ricca di momenti ciritici e di frustrazioni, con rivoluzioni continue ai vertici e una sola certezza, Nando. Il ragazzo non molla mai e l'ultima dimostrazione di un carattere fuori media è arrivata domenica a Budapest. Dove sarebbe la Ferrari senza di lui? Sicuramente più indietro, appena sopra il centro del gruppo, costretta a viaggiare in affanno perenne.



I numeri di queste cinque stagioni sottolineano il contributo determinante di Alonso. Il confronto con i compagni di squadra è impietoso. Nonostante la netta superiorità della Red Bull tra il 2010 e il 2013 Nando ha viaggiato sempre tra il 2° e il 4° posto nel mondiale, mentre Massa si piazzava tra il sesto e l'ottavo. E' imbarazzante invece il paragone con Raikkonen in questa stagione, 115 a 27 dopo 11 Gran Premi. La percentuale dei punti conquistati per la Ferrari è la proiezione fedele del peso di Alonso nell'economia della squadra. Dal 63,6% del 2010 all'80,9% del 2014. Ma Nando è un mostro anche sul fronte dell'affidabilità, nonostante sia costretto a rischiare sempre e comunque alla partenza per guadagnare posizioni alla prima curva. In 88 gare con la Ferrari sono appena 5 i ritiri. Consapevole del suo enorme valore aggiunto Alonso ora batte cassa. Per prolungare il rapporto chiede il doppio dell'ingaggio, altrimenti troverà una collocazione altrove. Per ingaggiarlo si scatenerebbe un'asta da decine di milioni di euro.

CONFRONTO PILOTI

PERCENTUALE PUNTI DI ALONSO