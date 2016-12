Massa, domenica l'addio ai tifosi ferraristi 

12:14 - Sarà il Mugello a ospitare l'addio di Felipe Massa ai tifosi ferraristi. In occasione delle Finali Mondiali dei campionati monomarca del Cavallino, il pilota brasiliano sarà ospite d'onore insieme al presidente Luca di Montezemolo. Domenica gran finale con l'esibizione della Formula 1 e le ultime gare. L'autodromo, come ormai è tradizione, sarà invaso da centinaia di Rosse da competizione, provenienti da tutto il mondo.

"Vado al Mugello con la gioia nel cuore perché sarà bellissimo presentarsi davanti ai tifosi per ringraziarli degli anni che abbiamo trascorso insieme. Loro mi hanno sempre sostenuto, anche nei momenti più difficili", ha spiegato Massa. La manifestazione delle Finali per professionisti e gentleman driver che, nel mondo, corrono durante l'anno su vetture del Cavallino ha esordito proprio al Mugello 21 anni fa, nel 1993, e torna ora in terra toscana sul circuito di proprietà Ferrari dopo due anni di assenza. Saranno disputate le gare del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell, suddivise nelle categorie Europa (il titolo ancora da assegnare), Nord America e Asia Pacifico dove ormai la lotta e' riservata solo alla conquista del secondo posto. Scenderanno in pista anche le monoposto storiche di Formula 1 e vetture coinvolte negli esclusivi programmi FXX e 599XX. Il pubblico potrà accedere nel circuito sabato e domenica, lìingresso sarà gratuito e registrandosi sul sito www.mugellocircuit.it sarà possibile, fino ad esaurimento posti, ottenere i pass per la tribuna centrale e il paddock.