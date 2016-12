La Ferrari censura Alonso: niente Twitter

12:46 - Fernando Alonso non potrà più utilizzare Twitter per parlare di cose che riguardano la scuderia. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la dirigenza del Cavallino avrebbe deciso di impedire al pilota spagnolo l'eccessivo uso del popolare social network, soprattutto se riferito a commenti sulla situazione del team di Maranello. Resta ora da vedere come lo spagnolo prenderà questa decisione da parte della Ferrari.

Intanto a Maranello il finale di stagione coincide con le dovute riflessioni: il presidente Montezemolo starebbe valutando la posizione di Pat Fry, che dopo l'arrivo in estate di James Allison non ricopre più l'incarico di direttore tecnico. Fry ha sempre detto che l'arrivo di Allison è una risorsa in più per il team, ma i primi mesi di convivenza non sarebbero stati semplici. E intanto si è liberato anche Ross Brawn...