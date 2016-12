Formula 1, Vettel prepara la festa iridata. Campione del mondo se...

10:31 - Sebastian Vettel è ormai vicinissimo alla conquista del quarto titolo mondiale. In India arriva con 297 punti in classifica piloti, ben 90 lunghezze di vantaggio rispetto a Fernando Alonso, lontano a quota 207. Al tedesco basterebbe un piazzamento nelle prime cinque posizioni, a prescindere dal risultato dello spagnolo della Ferrari, chiamato a un'impresa impossibile. Alla Red Bull mancano pochi punti per la conquista del titolo costruttori.

Al Buddh International Circuit, Vettel parte con tutti i favori dei pronostici della vigilia grazie ai due successi nelle due edizioni fin qui disputate del Gran Premio d'India. Il tedesco sarebbe comunque campione del mondo anche con un 6°-7°-8° posto in caso di mancata vittoria del ferrarista; stesso discorso con un 9° e 10° posto abbinati al terzo posto o peggio del rivale. Nel caso in cui Vettel dovesse mancare la zona punti, Alonso avrebbe l'obbligo di arrivare primo o secondo al traguardo.



Discorso simile per quanto riguarda la Red Bull nella classifica costruttori. Alla squadra anglo-austriaca mancano solo una manciata di punti per vincere il trofeo costruttori grazie a un distacco consistente accumulato su Ferrari e Mercedes. Per i bibitari la festa in India è ormai vicina.