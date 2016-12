Formula 1, Sebastian Vettel diventa papà 

10:33 - Sebastian Vettel, dopo aver vinto 4 titoli di campione del Mondo in Formula 1, si appresta a diventare per la prima volta papà. La 'Bild' ha rilanciato la notizia della rivista 'Bunte', che ha spiegato come Seb e la compagna Hanna siano in attesa di un bebè. Anche il portavoce del pilota avrebbe confermato. Vettel e la fidanzata stanno insieme ormai da 7 anni: recentemente il tedesco aveva detto di pensare al matrimonio.

La relazione fra Vettel e Hanna (di un anno più piccola) dura da molto tempo, anche se è rarissimo vederli in pubblico assieme. La giovane donna, infatti, ha deciso di non vivere sotto i riflettori e la decisione sembra aver rafforzato il legame. Hanna, quest'anno, ha accompagnato Seb nel GP di Abu Dhabi. Dopo la conquista del titolo Mondiale, il pilota della Red Bull ha avuto un pensiero per la sua amata: "Questo trionfo lo dedico a lei". Un crescendo di emozioni che ha portato prima all'ipotesi delle nozze (sempre attuale), adesso al bimbo in arrivo.