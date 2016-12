Formula 1, Sebastian Vettel contro la regola dei doppi punti: "E' assurda"

10:34 - Sono dure le critiche da parte del campione del mondo per quattro volte di fila Sebastian Vettel al rivoluzionario sistema di punteggio in Formula 1, che dal 2014 raddoppierà l'assegnazione di punti in occasione dell'ultimo GP dell'anno. "E' assurdo e punisce i piloti che hanno lavorato duramente nel corso di tutta la stagione - ha tuonato il tedesco della Red Bull - Mi piacciono le antiche tradizioni in Formula 1 e non capisco questa regola".

In base a quanto stabilito nella sede Fia a Parigi dal Gruppo strategico F1 assieme alla Commissione F1, chi vincerà l'ultima gara del 2014 avrà 50 punti anziché i consueti 25 e perché il titolo non venga assegnato all'ultimo GP, in questo caso ad Abu Dhabi, il primo in classifica dovrà avere 51 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore. ''Sarebbe difficile immaginare una stagione della Bundesliga dove per le partite dell'ultima giornata i punti valgano il doppio'', ha aggiunto Vettel.