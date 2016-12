Formula 1, Raikkonen a Maranello: incontro con i vertici Ferrari 

20:56 - Kimi Raikkonen è già al lavoro per la prossima stagione. Il pilota finlandese, che ha saltato gli ultimi 2 GP del Mondiale a causa di problemi alla schiena, si è presentato a Maranello per entrare nuovamente in contatto con l'ambiente Ferrari. Kimi, accolto dai vertici della scuderia, si è soffermato con il team principal Stefano Domenicali: si è discusso anche del progetto che riguarda la vettura del prossimo anno. Infine foto di gruppo.

Iceman ormai da 4 anni non tornava a Maranello. Dopo aver vinto il Mondiale nel 2007, Raikkonen aveva lasciato la Ferrari nel 2009. Il finlandese ha approfittato della visita anche per salutare alcuni vecchi amici come Antonio Spagnolo, che per la prossima stagione sarà il suo ingegnere di pista. La visita di Kimi, spiega il sito della Rossa, è servito a fare "il punto sullo stato dell’arte del progetto della vettura 2014". Su Twitter la scuderia ha subito lanciato l'hashtag #bentornatoacasakimi.